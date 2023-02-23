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#Новости

В нескольких районах Бурятии отменили праздничные мероприятия из-за похорон военных

23.02.2023

Только за неделю в регионе похоронили не меньше 39 человек

«Люди Байкала»‎ сообщили, что в Джидинском, Кабанском и Тункинском районе объявили траур по погибшим в Украине военным. В первых двух районах отменено празднование масленицы, а в последнем — турнир по народной игре в кости. 

По подсчетам «Людей Байкала»‎ в последнюю неделю в указанных районах похоронили минимум 17 человек. Всего в список погибших военных журналисты внесли 39 человек за последнюю неделю.  

«Медиазона»‎* и ВВС в сводках о погибших сообщали, что в последнее время выросло число сообщений о погибших в Украине российских военных. Большинство погибших с начала года — мобилизованные и наемники ЧВК «Вагнер»‎.


Фото: Telegram-канал Кабанский район.


*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎. 



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