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#Новости

FT: британские юристы согласились работать с Пригожиным, несмотря на санкции

23.02.2023

Он показал им квитанцию матери за газ

Financial Times пишет, что британские юристы начали работать с Евгением Пригожиным, несмотря на то, что он находился под санкциями. Он смог пройти проверку в рамках борьбы по отмыванию денег с помощью квитанции за газ своей матери. 

Данные о сотрудничестве Пригожина с лондонской юридической фирмой Discreet Law вскрылись после утечки электронных писем участвовавших в проверках структур. Юрист в Британии понадобились главе наемников для обращения в суд: он хотел привлечь журналиста Элиота Хиггинса за клевету. Хиггинс утверждал о связях Пригожина и ЧВК. Эту информацию Пригожин признал только осенью прошлого года. 

Проверка должна была подтвердить личность и раскрыть происхождение его доходов. В компанию были предоставлены копия паспорта и счет за газ на имя Виолетты Пригожиной, живущей в Санкт-Петербурге. Виолетта Пригожина — Мать Евгения Пригожина. Ее также включили в несколько санкционных списков. 

Discreet Law документы устроили и юристы подали иск против журналиста в 2021 году. Адвокаты указали, что истец «пережил стресс»‎ из-за клеветы. Все время работы с лондонскими адвокатами Пригожин продолжал получать деньги от работы ЧВК.

Discreet Law разорвала с ним контракт только в марте 2022 года. 



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