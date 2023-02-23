FT: британские юристы согласились работать с Пригожиным, несмотря на санкции

Financial Times пишет, что британские юристы начали работать с Евгением Пригожиным, несмотря на то, что он находился под санкциями. Он смог пройти проверку в рамках борьбы по отмыванию денег с помощью квитанции за газ своей матери.

Данные о сотрудничестве Пригожина с лондонской юридической фирмой Discreet Law вскрылись после утечки электронных писем участвовавших в проверках структур. Юрист в Британии понадобились главе наемников для обращения в суд: он хотел привлечь журналиста Элиота Хиггинса за клевету. Хиггинс утверждал о связях Пригожина и ЧВК. Эту информацию Пригожин признал только осенью прошлого года.

Проверка должна была подтвердить личность и раскрыть происхождение его доходов. В компанию были предоставлены копия паспорта и счет за газ на имя Виолетты Пригожиной, живущей в Санкт-Петербурге. Виолетта Пригожина — Мать Евгения Пригожина. Ее также включили в несколько санкционных списков.

Discreet Law документы устроили и юристы подали иск против журналиста в 2021 году. Адвокаты указали, что истец «пережил стресс»‎ из-за клеветы. Все время работы с лондонскими адвокатами Пригожин продолжал получать деньги от работы ЧВК.

Discreet Law разорвала с ним контракт только в марте 2022 года.