В Польше передали в суд дело против россиянина, обвиняемого в шпионаже

В Польше Гданьская прокуратура передала в суд дело обвиняемого в шпионаже россиянина. Следствие считает, что он работал на российские спецслужбы в 2015-2022 годах, передает «Настоящее время»‎*.

Гражданин России занимался бизнесом, а в свободное время — исторической реконструкцией. Здесь он и поддерживал контакты с польскими военными. По версии полиции, так он собирал данные о польской армии: местонахождении воинских частей, штатном расписании, командовании, военной технике и вооружении. Особый интерес для него представляли части на северо-востоке страны.

Предполагаемого шпиона задержали в апреле прошлого года. Помимо шпионажа его обвинили в коррупции, связанной с таможенным оформлением товаров. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

После начала боев в Украине в Европе активизировались российские агенты. Самый громкий шпионский скандал разразился в Германии: в интересах российской разведки работал руководитель отделения Федеральной разведслужбы Германии.

*«Настоящее время»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.