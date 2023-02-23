«Гражданское содействие»‎*: гражданство России становится непопулярным, а статус беженца получили всего 12 человек

«Гражданское содействие»‎* проанализировало статистику МВД о миграции. Выяснилось, что число беженцев стало рекордно низким за 2022 год. При этом временное убежище получили в несколько раз больше граждан Украине — больше 65 тыс. человек на 31 декабря 2022 года. Российский паспорт становится все более непривлекательным «активом».

В 2022 году статус беженца получили всего 12 человек, общее число беженцев в России составило 277 человек. Это рекордно низкий показатель — годом ранее такой статус был у 331 человека.

«Никогда прежде в России не было столь малого числа беженцев, признанных властями»‎, — отметили авторы доклада, добавив, что институт беженства, фактически, упразднен.

Статус «временное убежище», который отличается от статуса «беженец» меньшими правами и сроком до года, за 2022 год получил 98 632 гражданам. Из них 99% — граждане Украины. На 31 декабря число получателей «временного убежища»‎ снизилось до 67 496 человек, 97% из которых — украинцы. В декабре 2021 года было больше 8 тыс. украинцев со статусом «временное убежище». Уменьшение этого показателя на конец года эксперты объяснили тем, что многие граждане Украины уехали из России, получили разрешения на временное пребывание, ВНЖ или приняли гражданство России.

«Гражданское содействие»‎* отмечает, что статистика МВД никак не подтверждает заявления властей о миллионах прибывших в Россию украинцах с начала боев. Назывались данные даже в пять млн человек и более.

В 2021 году через МВД приняли российское гражданство 735 385 человек — это рекорд за всю историю страны. Тогда больше половины новых граждан составляли выходцы из Украины. В 2022 году гражданство России получили на 6% меньше, но граждан Украины среди них оказалось уже на 20% меньше.

Во время «референдумов»‎ МВД выдало рекордное число российских паспортов за квартал (160 601) гражданам Украины. Уже в четвертом квартале выдача паспортов украинцам упала в четыре раза. Так как даже упрощенная процедура получения гражданства занимает несколько месяцев, в дальнейшем предполагается очередное наглядное падение интереса к российскому паспорту.

Чаще других российские паспорта получили граждане Украины (44%) и Таджикистана (25%). Интерес к получению гражданства России у граждане Беларуси, Молдовы и Грузии снизился более чем на 30%.

По мнению экспертов, интерес к получению российского паспорта снизился из-за того, что этот документ стал «токсичным активом»‎.

«В итоге даже для многих иностранных граждан, кто еще в 2021 году мечтал о российском паспорте, этот «актив» стал выглядеть не просто как серьезно обесценившийся после 24 февраля 2022 года, но как «токсичный», то есть имеющий негативную ценность, поскольку его приобретение связано с огромными рисками (особенно для мужчин призывного возраста)»‎, — отметили в докладе.

*«Гражданское содействие»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.