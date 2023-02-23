В Киеве работала ПВО, пока Путин возлагал цветы к стеле города-героя в Александровском саду

Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и к стелам городов-героев в Александровском саду. В это время в Киеве и Одессе, которые «почтил»‎ Путин, работала ПВО и сообщалось о взрывах. Под атаку попали Харьков и Мариуполь. О пострадавших пока информации нет.

Воздушная тревога в Украине была почти по всей стране. Украинский канал «Политика страны»‎ сообщил о взрывах в Киева, Купянском районе Харьковской области, Мариуполе и Одессе. Обесточены несколько районов Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В Одесской области почасовые отключения электроэнергии.

Владимир Путин в это время почтил память защитников отечества. В своем поздравлении он сказал, что в этом году, как и раньше, Россия уделит «повышенное внимание укреплению ядерной триады»‎, продолжит производство гиперзвуковых ракет.

«С принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера проекта «Борей-А» «Император Александр III» доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет ста процентов»‎, — рассказал он.