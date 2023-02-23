Военная прокуратура не нашла нарушений после обращения мобилизованных из Тувы

Журналисты РБК получили ответ на запрос о проверке по жалобе мобилизованных из Тувы. Резервисты рассказывали на видео, что военные ДНР начали издеваться над ними и говорили, что живыми они отсюда не уедут. Нарушений прокуратура не нашла.

«Факты причинения вреда здоровью военнослужащих не установлены», — рассказал в ответе на запрос помощник военного прокурора Объединенной группировки войск Андрей Воронкин.

Мобилизованные в своем обращении просили перевести их в другое подразделение. Они просили разобраться региональные власти и министра обороны Сергея Шойгу. Позже их перевели в 55-ю отдельная мотострелковая бригада, в которой служат почти все мобилизованные из Тувы.