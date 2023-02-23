В Белгородской области упал самолет Минобороны

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе упал самолет Минобороны. О пострадавших не сообщается, причины произошедшего выясняют.
Baza пишет, что упал Су-25 на окраине села Орехово.
В Минобороны России уточнили, что Су-25 возвращался на аэродром базирования в Белгородской области после выполнения боевой задачи. Летчик погиб, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.
Предварительной причиной катастрофы называют техническую неисправность.
Новость дополняется.
Фото: Baza