В Белгородской области упал самолет Минобороны

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе упал самолет Минобороны. О пострадавших не сообщается, причины произошедшего выясняют.

Baza пишет, что упал Су-25 на окраине села Орехово.

В Минобороны России уточнили, что Су-25 возвращался на аэродром базирования в Белгородской области после выполнения боевой задачи. Летчик погиб, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

Предварительной причиной катастрофы называют техническую неисправность.





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Фото: Baza