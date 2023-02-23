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#Новости

В Белгородской области упал самолет Минобороны

23.02.2023

На месте работают оперативные службы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе упал самолет Минобороны. О пострадавших не сообщается, причины произошедшего выясняют.

Baza пишет, что упал Су-25 на окраине села Орехово.

В Минобороны России уточнили, что Су-25 возвращался на аэродром базирования в Белгородской области после выполнения боевой задачи. Летчик погиб, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.  

Предварительной причиной катастрофы называют техническую неисправность.


Новость дополняется. 

Фото: Baza    

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