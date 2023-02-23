В Волгограде обвинение требует четыре года и пять месяцев колонии за поджог военкомата

«Кавказский узел»‎* пишет, что обвинение потребовало Денису Сердюку четыре года и пять месяцев колонии. С учетом смягчающих обстоятельств срок может быть условным. В мае Сердюк поджег военкомат, его обвинили в хулиганстве и уничтожении чужого имущества.

Сердюк признал вину: по его словам, он бросил бутылки с зажигательной смесью в военкомат. Так он хотел выразить гражданскую позицию и «остановить боевые действия»‎. Он выразил сожаление и назвал свой поступок импульсивным.

Ущерб следствие оценило в 1 млн 22 тыс. рублей, 100 тысяч из них подсудимый возместил.

У Сердюка есть смягчающие обстоятельства: признание, явка с повинной, сотрудничество со следствием, ребенок, отсутствие судимости, частичное возмещение ущерба и пожилая мать, страдающая хроническими заболеваниями.

Хулиганство защита требует исключить из обвинения, потому что действия не были публичными. Стороны дела отмечают, что скорее всего суд назначит условный срок.

*«Кавказский узел»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.