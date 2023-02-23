В Кузбассе жители требуют проверить местного раввина на «иноагентство»‎

К губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву обратились жители области. Они просят проверить на возможное «иноагентство»‎ кемеровского раввина Менахема Рабиновича. Вопросы у «активистов»‎ вызвала также деятельность движения «Хабад» и еврейская книга «Тания», пишет «Говорит НеМосква»‎.

В опубликованном видеообращении о проверке просят несколько женщин под эгидой ОСВР «Совет граждан Кузбасса». Почему они подозревают в «иноагентстве»‎ раввина, они не уточнили.

Но в книге «Тания» они обнаружили экстремизм. Женщины нашли в ней «пропаганду исключительности и превосходства евреев над другими народами и неполноценность неевреев». По всей видимости, те же вопросы вызвала деятельность движения «Хабад» в России и Кемеровской области.

При этом «антисемитизм»‎, по словам активисток, для них неприемлем. И к иудеям и евреям они относятся нормально, пока те не «одержимы идеями человеконенавистничества, расового превосходства и нацизма»‎.

Журналисты уточнили, что священные тексты не в первый раз вызывают вопросы у россиян. В Томске «неравнодушные»‎ искали экстремизм в книге индуистов «Бхагавад-гита». А в Самаре — в переводе Корана.