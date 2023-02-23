Пригожин сообщил, что ЧВК получит боеприпасы

Пресс-служба распространила сообщение Евгения Пригожина. По его словам, наемники получают боеприпасы.

«Сегодня в 6 утра сообщили, что начинается отгрузка боеприпасов. Вероятнее всего, поезд тронулся. Пока на бумаге, но, как нам сказали, основные бумаги уже подписаны»‎, — сказал он.

Пригожин передал благодарности «от парней»‎, их семьи не получат гробы, уверен он.

Конфликт наемников и Минобороны начался еще в прошлом году. В феврале Пригожин обвинил министерство в том, что ЧВК приказано не поставлять боеприпасы. Вчера он опубликовал фото с десятком погибших: это, по его словам, потери ЧВК за день. В их смерти он обвинил министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.