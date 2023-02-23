Генпрокуратура утвердила обвинения против писателя Дмитрия Глуховского*

В Басманный суд направлено уголовное дело о «фейках»‎ об армии против писателя Дмитрия Глуховского*, передает «ОВД-Инфо»‎*. Генпрокуратура утвердила обвинение: писатель, по версии следствия, распространил «фейки»‎ с искусственным созданием доказательств обвинения, по мотиву политической вражды (пп.«в» и «д» ч.2 ст.207.3 УК).

Поводом для возбуждения дела стали видео и тексты в соцсетях. Писатель говорил о том, что российские войска умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы. Глуховский* писал об убийствах мирных жителей, изнасилованиях несовершеннолетних. Силовики утверждают, что видеозаписи, размещенные писателем, были смонтированы.

Глуховского* заочно арестовали в мае. Он находится не в России.

*Дмитрия Глуховского и «ОВД-Инфо» Минюст России считает «иноагентами»‎.