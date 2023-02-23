Минобороны утверждает, что ВСУ готовят вооруженную провокацию в Приднестровье

Минобороны России сообщило, что Украина готовит вооруженную провокацию в Приднестровье. Участвовать в атаке якобы будет батальон «Азов»‎*. Предлогом ВСУ, по версии министерства, использует наступление российский войск из региона.

«В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации»‎, — сказано в сообщении министерства.

Молдова сообщала о том, что российские силы готовят в стране государственный переворот. Об этом же в прошлом году говорила украинская разведка. Российская сторона все отрицала, однако угрозы Молдове и были с самого начала боев в Украине.

*«Азов» российские власти считают террористическим, его деятельность запрещена.