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#Новости

Минобороны утверждает, что ВСУ готовят вооруженную провокацию в Приднестровье

23.02.2023

Предлогом будет «якобы наступление российских войск» из региона

Минобороны России сообщило, что Украина готовит вооруженную провокацию в Приднестровье. Участвовать в атаке якобы будет батальон «Азов»‎*. Предлогом ВСУ, по версии министерства, использует наступление российский войск из региона. 

«В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации»‎, — сказано в сообщении министерства. 

Молдова сообщала о том, что российские силы готовят в стране государственный переворот. Об этом же в прошлом году говорила украинская разведка. Российская сторона все отрицала, однако угрозы Молдове и были с самого начала боев в Украине. 


*«Азов» российские власти считают террористическим, его деятельность запрещена.

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