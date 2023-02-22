Главное в политике 22 февраля

На фронте
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Управление ООН по правам человека обнародовало подтвержденные данные о жертвах среди гражданского населения после года войны в Украине. 8 006 мирных жителей были убиты и еще 13 287 получили ранения. Однако в ООН считают, что реальные цифры значительно выше.
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Конфликт главы наемников ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Минобороны обострился. Пригожин опубликовал фото нескольких десятков трупов: по его словам, это потери среди наемников за прошедшие сутки. Он также опубликовал некий документ на поставки снарядов. Сбоку ручкой подписана их фактическая поставка: по некоторым позициям разница в десять раз. Из-за недостатка оружия Пригожин обвинил Минобороны в смерти наемников, но сказал, что Бахмут ЧВК не оставит. Минобороны накануне опровергло его слова и сообщило, что «штурмовые группы» всем обеспечены. «Вагнером» структуры Пригожина в релизе министерства не назвали. Это опровержение Пригожин посчитал «плевком» и преступлением.
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Накануне в сети распространилось видео якобы из новосибирского аэропорта Толмачево, на котором сняты привезенные из Украины гробы военнослужащих. Личность одного из погибших подтвердили: он был в составе ЧВК «Вагнер» и попал туда из колонии.
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Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что обстреливали Киевский район Харькова и Купянск. В Харькове ранены двое мужчин, есть разрушения инфраструктуры. В Купянске ранен один человек, поврежден жилой дом. В Волчанске атаковано фермерское хозяйство, раненых нет.
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В Херсонской области, по информации главы города Юрия Соболевского, было 50 прилетов. Пять человек погибли, более 20 ранены.
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Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что Тель-Авив готовит для Киева новую систему раннего оповещения о воздушной тревоге. Работа над ней началась с осени прошлого года. Ее установка займет около трех месяцев. Особенность системы в том, что она включается точечно, только в тех регионах, которые попадают под обстрел. Кроме того, спецсигнал предупредит, сколько времени есть у людей, чтобы перейти в убежище.
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В Белгородской области после обстрела Шебекино загорелся торговый центр. Власти сообщили о трех пострадавших, один из них в крайне тяжелом состоянии.
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В Курской области рассказали о добровольной народной дружине для оказания помощи силовикам. По словам властей, с мая подано более 4 тыс. заявок на вступление.
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Генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что идентифицирован 91 российский военный, причастный к военным преступлениям в Буче. Всего в Бучанском районе Киева зафиксировали 9000 военных преступлений, погибли 1700 мирных жителей, из них в Буче — около 700.
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В России рассмотрят первое уголовное дело против военнослужащего ВСУ. Антона Чередника обвиняют в «насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими», обучении терроризму и убийстве.
Репрессии
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Владимира Кара-Мурзу* отправили в карцер СИЗО. «Наказание» на четыре дня назначили за то, что он «после подъема лежал на шконке».
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Первомайский районный суд Кирова вынес приговор композитору Прохору Протасову. Его приговорили к пяти годам колонии и на три года запретили администрировать интернет-ресурсы. Обвинение просило девять лет лишения свободы.
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В Новосибирске Октябрьский районный суд приговорил Елену Тардасову-Юн к 11 месяцам исправительных работ по делу о «фейках» об армии (ст.207.3 УК). Ровно столько просило обвинение.
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В Башкортостане суд вынес приговор 61-летней экоактивистке Раисе Болдовой по делу о «фейках» об армии (ч.1 ст.207.3 УК). Ей назначили год исправительных работ условно с испытательным сроком в шесть месяцев. Прокурор просил ей девять месяцев исправительных работ.
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Суд в Уссурийске продлил принудительное лечение в больнице спецтипа шаману Александру Габышеву. Врач указал на его «общественную опасность».
В России
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Владимир Путин выступил на концерте в «Лужниках». Никаких значимых заявлений он не сделал. Массовка и согнанные на концерт бюджетники и студенты начали расходиться еще до выступления президента.
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Двух депутатов хотят привлечь к ответственности. В Калужской области — за то, что депутат сидел во время исполнения гимна. В Самарской области возмездия требуют для депутата, который слушал послание Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах.
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Глава «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов в эфире «Россия 24» заявил, что предложит однопартийцам не выдвигать кандидата на президентских выборах 2024 года. На партийном съезде он предлагает обсудить вопрос о поддержке Владимира Путина.
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Госдума, а потом и Совет Федерации единогласно одним днем приняли закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
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В Москву в ближайшие месяцы может приехать председатель КНР Си Цзиньпин. Он планирует встретиться с Владимиром Путиным. Сегодня в Москве член компартии Китая руководитель канцелярии по международным делам Ван И встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным. МИД Китая после встречи с Путиным заявил, что Россия привержена мирному урегулированию конфликта в Украине. Пресс-служба президента не упоминала Украину вообще. МИД России также отрицает обсуждении «спецоперации».
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Дмитрий Медведев поддержал приостановку действия договора о наступательных вооружениях и посчитал, что Россия может защищаться любым, в то числе ядерным, оружием.
В мире
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Reuters пишет, что послы ЕС вновь не смогли согласовать десятый пакет санкций в отношении России. Переговоры продолжатся завтра. Венгрия, Болгария, Франция и Бельгия не хотят включать в пакет некоторые ограничения: из-за них ЕС пока не будет ограничивать сотрудничество с российской атомной промышленностью или прекращать импорт алмазов.
Споры вызвали такие штрафы о непредоставлении отчетности компаний: их планировали использовать для более эффективного поиска российских активов.
«Есть несколько нерешенных вопросов, в том числе по каучуку и обязательствам по отчетности», — сказал один из источников.
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О неудачных испытаниях ракеты «Сармат» CNN рассказали два источника. По их словам, если бы запуск был успешным, то о нем бы сказал Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. В МИД России призвали не верить, «в особенности CNN».
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Источники Reuters сообщили, что ракетный обстрел в Дамаске в воскресенье, в котором Сирия обвинила Израиль, поразил объект, где иранские официальные лица встречались для продвижения программ по разработке беспилотных или ракетных возможностей союзников Тегерана в Сирии. Ни один иранец высшего уровня не был убит, рассказали журналистам.
«Удар пришелся по центру, где они собирались, а также по квартире в жилом доме. Погибли один сирийский инженер и один иранский чиновник — невысокого ранга», — сообщил источник.
- В Европе проходят антивоенные акции. В Испании протесты прошли у российского консульства в Барселоне. Участники передали в представительство петицию с требованием вывести войска из Украины. Один из присутствующих сжег свой паспорт. В Бонне на въезде в генконсульство России неизвестные нарисовали огромную букву Z. Параллельно активисты разложили на дороге пластиковые мешки, из которых выглядывает обувь — имитацию тел погибших солдат.
*Владимира Кара-Мурзу Минюст России считает «иноагентом».