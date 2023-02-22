Главное в политике 22 февраля

Управление ООН по правам человека обнародовало подтвержденные данные о жертвах среди гражданского населения после года войны в Украине. 8 006 мирных жителей были убиты и еще 13 287 получили ранения. Однако в ООН считают, что реальные цифры значительно выше.

Конфликт главы наемников ЧВК «Вагнер»‎ Евгения Пригожина и Минобороны обострился. Пригожин опубликовал фото нескольких десятков трупов: по его словам, это потери среди наемников за прошедшие сутки. Он также опубликовал некий документ на поставки снарядов. Сбоку ручкой подписана их фактическая поставка: по некоторым позициям разница в десять раз. Из-за недостатка оружия Пригожин обвинил Минобороны в смерти наемников, но сказал, что Бахмут ЧВК не оставит. Минобороны накануне опровергло его слова и сообщило, что «штурмовые группы»‎ всем обеспечены. «Вагнером»‎ структуры Пригожина в релизе министерства не назвали. Это опровержение Пригожин посчитал «плевком»‎ и преступлением.

Накануне в сети распространилось видео якобы из новосибирского аэропорта Толмачево, на котором сняты привезенные из Украины гробы военнослужащих. Личность одного из погибших подтвердили: он был в составе ЧВК «Вагнер»‎ и попал туда из колонии.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что обстреливали Киевский район Харькова и Купянск. В Харькове ранены двое мужчин, есть разрушения инфраструктуры. В Купянске ранен один человек, поврежден жилой дом. В Волчанске атаковано фермерское хозяйство, раненых нет.

В Херсонской области, по информации главы города Юрия Соболевского, было 50 прилетов. Пять человек погибли, более 20 ранены.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что Тель-Авив готовит для Киева новую систему раннего оповещения о воздушной тревоге. Работа над ней началась с осени прошлого года. Ее установка займет около трех месяцев. Особенность системы в том, что она включается точечно, только в тех регионах, которые попадают под обстрел. Кроме того, спецсигнал предупредит, сколько времени есть у людей, чтобы перейти в убежище.

В Белгородской области после обстрела Шебекино загорелся торговый центр. Власти сообщили о трех пострадавших, один из них в крайне тяжелом состоянии.

В Курской области рассказали о добровольной народной дружине для оказания помощи силовикам. По словам властей, с мая подано более 4 тыс. заявок на вступление.

Генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что идентифицирован 91 российский военный, причастный к военным преступлениям в Буче. Всего в Бучанском районе Киева зафиксировали 9000 военных преступлений, погибли 1700 мирных жителей, из них в Буче — около 700.