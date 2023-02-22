Хинштейн возмутился поведением депутата, который слушал послание Путина с лапшой на ушах

Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал донос на депутата от КПРФ Самарской губернской думы Михаила Абалкина. Тот опубликовал 21 февраля в соцсетях видео и фото, как он слушает послание Владимира Путина с лапшой на ушах.

«Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен»‎, – написал самарский депутат.

Хинштейн заявил, что в КПРФ обещали больше не допускать антипрезидентских «выпадов»‎, потому что коммунисты понимают, «что такое консолидация и что такое конструктивная работа». Абалкин продемонстрировал, по его мнению, прямо противоположную позицию.

«Похоже, что руководство КПРФ и региональные депутаты по-разному оценивают выступление Путина. Если для Зюганова оно носило «исключительно принципиальный характер», то для Абдалкина все ограничилось лапшой. Странная, если не сказать больше, выходка, более уместная для украинского, но не российского депутата. Надеюсь, руководство КПРФ сумеет приструнить своего однопартийца: если, конечно, заявления о поддержке Президента и необходимости консолидации — это не просто слова»‎, — написал Хинштейн.