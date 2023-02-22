Владимира Кара-Мурзу* отправили в карцер СИЗО «Водник»‎. Об этом «Дождю»‎* сообщил адвокат политика Вадим Прохоров. «Наказание»‎ на четыре дня назначили за то, что он «после подъема лежал на шконке».

Кара-Мурза* находится в СИЗО с апреля 2022 года. Из-за выступления в палате представителей штата Аризона, где он высказался против боев в Украине и говорил об атаках российской армии на гражданские объекты в Украине, на него возбудили дело о «фейках»‎ про армию.

После этого его обвинили в деятельности «нежелательной организацией»‎, а еще позже — возбудили дело о «госизмене»‎. Последние обвинения появились из-за трех его публичных выступлений, два из которых — за 2021 год.

Фото: SOTA.

*Владимира Кара-Мурзу и «Дождь»‎ Минюст России считает «иноагентами»‎.