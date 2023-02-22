Владимира Кара-Мурзу* отправили в карцер СИЗО «Водник». Об этом «Дождю»* сообщил адвокат политика Вадим Прохоров. «Наказание» на четыре дня назначили за то, что он «после подъема лежал на шконке».
Кара-Мурза* находится в СИЗО с апреля 2022 года. Из-за выступления в палате представителей штата Аризона, где он высказался против боев в Украине и говорил об атаках российской армии на гражданские объекты в Украине, на него возбудили дело о «фейках» про армию.
После этого его обвинили в деятельности «нежелательной организацией», а еще позже — возбудили дело о «госизмене». Последние обвинения появились из-за трех его публичных выступлений, два из которых — за 2021 год.
Фото: SOTA.
*Владимира Кара-Мурзу и «Дождь» Минюст России считает «иноагентами».