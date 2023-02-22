Миронов предложит партии не выдвигать кандидата на президентские выборы

Глава «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов в эфире «Россия 24»‎ заявил, что предложит однопартийцам не выдвигать кандидата на президентских выборах 2024 года. На партийном съезде он предлагает обсудить вопрос по поддержке Владимира Путина.

Съезд СРЗП может пройти 20 мая. Не выдвигать кандидата от партии, подчеркнул Миронов, это его позиция.

«Я считаю, что это будет самое правильное патриотическое решение. Нечего дурака валять. У нас есть лидер, у нас есть настоящий патриот своей страны, который сегодня борется не только за будущее нашей Родины, но и за будущее человечества», — цитирует Миронова «Коммерсант».

Сам Путин пока не объявил о своем участии в выборах 2024 года. На послании Федеральному собранию он сказал только, что выборы пройдут в срок и по плану. В АП уже начали готовиться к президентской кампании с учетом того, что Путин будет участвовать.

