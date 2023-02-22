Калужского депутата могут привлечь к административной ответственности: он не встал во время гимна

В Калужской области хотят привлечь к административной ответственности депутата Александра Лепендина. Он не встал во время исполнения гимна России.

В полицию обратился глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов, пишет SOTA. Гимн звучал во время отчета Парфенова перед депутатами, но Лепендин остался сидеть. Он сказал позже, что у него болели ноги после тренировки, но погибших он почтил стоя во время минуты молчания и «выстоял все положенное время»‎.

Парфенов считает, что депутат демонстративно остался сидеть на месте: он же пришел на собрание пешком, а мог бы вообще не приходить. Глава района добавил, что в последнее время Лепендин «правящую партию хает, власти хает»‎.

Помимо полиции, займется Лепендиным и думская комиссия по этике. Вопрос рассмотрят на следующей неделе. По какой статье проводит проверку полиция, глава района не уточнил.