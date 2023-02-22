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Совфед и Госдума одним днем приняли закон о приостановке ДСНВ со стороны России

22.02.2023

Депутаты и сенаторы проголосовали единогласно

Госдума, а потом и Совет Федерации единогласно одним днем приняли закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Документ вчера внес Владимир Путин. Закон вступил в силу со дня его опубликования. 

ДСНВ подразумевал ограничение числа ядерных боезарядов, ракет на подводных лодках и бомбардировщиках в России и США. Его в 2010 году подписали Барак Обама и Дмитрий Медведев. Стороны могли проводить двусторонние инспекции. 

О том, что Россия приостановила действие договора вчера в послании Федеральному собранию объявил Владимир Путин. Причиной он назвал Запад и его цель на стратегическое поражение России, а также нарушение договора со стороны США. В США и НАТО были разочарованы его решением, в Альянсе считают, что мир стал опаснее. 

Сегодня первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Евгений Ильин сказал, что Россия все равно будет соблюдать ограничения, пишет «Интерфакс»‎. Также Минобороны будет отслеживать деятельность США. Останутся и двусторонние уведомления об испытаниях. 


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