Совфед и Госдума одним днем приняли закон о приостановке ДСНВ со стороны России

Госдума, а потом и Совет Федерации единогласно одним днем приняли закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Документ вчера внес Владимир Путин. Закон вступил в силу со дня его опубликования.
ДСНВ подразумевал ограничение числа ядерных боезарядов, ракет на подводных лодках и бомбардировщиках в России и США. Его в 2010 году подписали Барак Обама и Дмитрий Медведев. Стороны могли проводить двусторонние инспекции.
О том, что Россия приостановила действие договора вчера в послании Федеральному собранию объявил Владимир Путин. Причиной он назвал Запад и его цель на стратегическое поражение России, а также нарушение договора со стороны США. В США и НАТО были разочарованы его решением, в Альянсе считают, что мир стал опаснее.
Сегодня первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Евгений Ильин сказал, что Россия все равно будет соблюдать ограничения, пишет «Интерфакс». Также Минобороны будет отслеживать деятельность США. Останутся и двусторонние уведомления об испытаниях.