Close

#Новости

В Европе прошли антивоенные демонстрации

22.02.2023

Участники требуют вывести российские войска: в акциях участвуют россияне и украинцы

Корреспонденты DW* рассказали о двух антивоенных демонстрациях: в Бонне и Барселоне.

В Испании акция прошла у российского консульства в Барселоне. Участники передали в диппредставительство петицию с требованием вывести войска из Украины. Один из присутствующих сжег свой паспорт. 

В Бонне на въезде в генконсульство России неизвестные нарисовали огромную букву Z. Параллельно активисты разложили на дороге пластиковые мешки, из которых выглядывает обувь — имитацию тел погибших солдат. 


Фото: DW*


*DW Минюст России считает «иноагентом»‎. 



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.