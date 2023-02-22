В Европе прошли антивоенные демонстрации

Корреспонденты DW* рассказали о двух антивоенных демонстрациях: в Бонне и Барселоне.

В Испании акция прошла у российского консульства в Барселоне. Участники передали в диппредставительство петицию с требованием вывести войска из Украины. Один из присутствующих сжег свой паспорт.

В Бонне на въезде в генконсульство России неизвестные нарисовали огромную букву Z. Параллельно активисты разложили на дороге пластиковые мешки, из которых выглядывает обувь — имитацию тел погибших солдат.

Фото: DW*

*DW Минюст России считает «иноагентом»‎.