С митинга-концерта начали уходить зрители, не дожидаясь речи Путина

В «Лужниках» состоялся митинг-концерт, на котором выступил Владимир Путин. Но дожидаться выступления президента многие не стали и начали уходить задолго до его речи.
Перед концертом возле «Лужников» дежурила полиция, SOTA заметила даже конные отряды. Людей на митинг сгоняли даже из ближайших городов: «Сирена» писала, что билеты на концерт раздавали НОДовцам, а около сотни студентов привезли из Ярославля.
Корреспондент «Можем объяснить» побывал на концерте. Очередь стояла на бесплатной раздаче еды. Массовку предупредили, что выпускать из зала никого не будут, но после того как мужчине стало плохо, все-таки открыли двери.
По наблюдения SOTA и «Можем объяснить», зрители начали расходиться еще до начала речи Путина. Опрошенные участники сказали, что их заставили прийти на мероприятие, в некоторых случаях даже под угрозой увольнения.
Перед Путиным выступали артисты, поддерживающие СВО, родные погибших в Украине военных. Путин в своем выступлении говорил, что незадолго до концерта слушал высшее военное руководство о том, что «прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей». Российские военные, по его словам, сражаются за русский язык, культуру и территории.
В конце выступления он, судя по всему, рассчитывал на троекратное «ура», но массовка подвела. На протяжении концерта люди вели себя вяло: не реагировали на лозунги ведущих.