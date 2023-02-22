С митинга-концерта начали уходить зрители, не дожидаясь речи Путина

В «Лужниках»‎ состоялся митинг-концерт, на котором выступил Владимир Путин. Но дожидаться выступления президента многие не стали и начали уходить задолго до его речи.

Перед концертом возле «Лужников»‎ дежурила полиция, SOTA заметила даже конные отряды. Людей на митинг сгоняли даже из ближайших городов: «Сирена»‎ писала, что билеты на концерт раздавали НОДовцам, а около сотни студентов привезли из Ярославля.

Корреспондент «Можем объяснить»‎ побывал на концерте. Очередь стояла на бесплатной раздаче еды. Массовку предупредили, что выпускать из зала никого не будут, но после того как мужчине стало плохо, все-таки открыли двери.

По наблюдения SOTA и «Можем объяснить»‎, зрители начали расходиться еще до начала речи Путина. Опрошенные участники сказали, что их заставили прийти на мероприятие, в некоторых случаях даже под угрозой увольнения.

Перед Путиным выступали артисты, поддерживающие СВО, родные погибших в Украине военных. Путин в своем выступлении говорил, что незадолго до концерта слушал высшее военное руководство о том, что «прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей»‎. Российские военные, по его словам, сражаются за русский язык, культуру и территории.

В конце выступления он, судя по всему, рассчитывал на троекратное «ура»‎, но массовка подвела. На протяжении концерта люди вели себя вяло: не реагировали на лозунги ведущих.