Глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И встретился с Путиным

Член компартии Китая, начальник канцелярии партии по иностранным делам Ван И встретился в Москве с Владимиром Путиным. Оба говорили о планах углубить сотрудничество в интересах двух стран.

Путин сказал, что отношения Китая и России развиваются по плану: товарооборот растет, углубляется международное сотрудничество. Последнее, в условиях многополярного мира, принимает все большее значение, считает Путин.

Президент сказал, что в России ждут главу Китая Си Цзиньпина. Как писала The Wall Street Journal, он может приехать в Москву в апреле-мае. Возможно, он будет говорить с Путиным о недопустимости использования ядерного оружия.

Ван И говорил о том, что на фоне сложной международной обстановки «китайско-российские отношения выдержали давление со стороны международного сообщества»‎. В постоянно появляющемся кризисе, считает он, есть возможности и исторический опыт. Давлению третьих стран российско-китайские отношения не поддаются, и Китай готов углублять «политическое взаимодоверие, стратегическое сотрудничество»‎ в интересах двух стран.