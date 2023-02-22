Пригожин опубликовал фото десятков убитых: по его словам, это потери ЧВК за сутки

Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала фото десятков погибших наемников ЧВК «Вагнер»‎. По словам Пригожина, это потери за сутки, и в их смерти виновны министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Информацию Пригожин дал в интервью каналу «Владлен Татарский». Глава наемников сказал, что раньше боеприпсасы для ЧВК поставлялись якобы для нужд подразделений Минобороны. Но после того как стало известно, что в Бахмуте и Соледаре нет никого, кроме ЧВК, разразился скандал.

«Эти парни погибли вчера по причине снарядного голода. Их должно было быть в пять раз меньше. В пять раз. Значит матери, жены и дети получат их тела. Кто виноват в том, что они погибли? Виноваты те, кто должны были решить вопрос о снабжении нас достаточным количеством боеприпасов. Финальная подпись должна ставиться либо Герасимовым, либо Шойгу. Никто из них не хочет принимать решение», — прокомментировал фото с погибшими глава наемников.

Он также поделился документом, в котором записано количество снарядов: расходуемых в сутки и имеющихся фактически. Если верить записям от ЧВК, то по некоторым позициям поставляют в десять раз меньше.

«Мы что должны с этими боеприпасами делать? Мы их должны в ящиках просто держать и молиться на них, или мы должны расходовать их для поражения врага?» — скаал Пригожин.

Глава наемников говорил о том, что если бы в Минобороны занимались тем, чем должны были десять лет, то ЧВК вообще бы не понадобилась. Потери при этом будут расти, уверен Пригожин.

«Нет, не уйдем мы с Бахмута. Мы будем просто погибать в два раза больше, пока все не закончатся. А когда закончатся все «вагнеровцы», тогда, вероятнее всего, Шойгу с Герасимовым должны будут автоматы взять», — добавил он.