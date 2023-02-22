Израиль поставит Киеву систему раннего оповещения о воздушной тревоге

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что Тель-Авив готовит для Киева новую систему раннего оповещения о воздушной тревоге, пишет ВВС. Ее разрабатывают с учетом особенностей текущего конфликта.

Систему оповещения разрабатывают с осени прошлого года. В Киев накануне прибыла делегация Израиля, которая подтвердила, что скоро состоится передача разработки украинским властям. По оценкам Корнейчука, это займет около трех месяцев.

Особенность системы в том, что она включается точечно, только в тех регионах которые попадают под обстрел. Кроме того, спецсигнал предупредит, сколько времени есть у людей, чтобы перейти в убежище. Сейчас воздушная тревога работает на больших территориях.

В некоторых городах Украины также установят убежища на остановках общественного транспорта: такие используют в Израиле. Несколько таких укрытий установили в Днепре, Харькове и Николаеве.

Власти Израиля в начале года впервые с начала конфликта заявляли о том, что не исключают поставку Украине своей системы ПВО «Железный купол»‎. Она считается одной из самых эффективных в мире.