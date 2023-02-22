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#Новости

После обстрела Шебекино произошел пожар в торговом центре

22.02.2023

Двое пострадавших находятся в больнице

В Белгородской области из-за обстрела в Шебекино начался пожар в торговом центре. Двое мужчин пострадали. Пожар уже ликвидирован.

Как сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, один мужчина в состоянии средней степени тяжести, второй — в крайне тяжелом с осколочными ранениями. Оба находятся в ЦРБ. 

Также повреждена кровля частного дома.

Это уже второй за день обстрел Шебекино. Утром пострадавших не было, но есть разрушения в частном секторе: в трех домах выбиты окна, посечены заборы и фасады. 

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