После обстрела Шебекино произошел пожар в торговом центре

В Белгородской области из-за обстрела в Шебекино начался пожар в торговом центре. Двое мужчин пострадали. Пожар уже ликвидирован.

Как сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, один мужчина в состоянии средней степени тяжести, второй — в крайне тяжелом с осколочными ранениями. Оба находятся в ЦРБ.

Также повреждена кровля частного дома.

Это уже второй за день обстрел Шебекино. Утром пострадавших не было, но есть разрушения в частном секторе: в трех домах выбиты окна, посечены заборы и фасады.