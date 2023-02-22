«Сибирь.Реалии»‎* подтвердила личность погибшего наемника, гроб которого попал на видео

Накануне в сети распространилось видео якобы из новосибирского аэропорта Толмачево, на котором сняты привезенные из Украины гробы военнослужащих. «Сибирь.Реалии»* подтвердила личность одного из погибших: он был в составе ЧВК «Вагнер» и попал туда из колонии.
Видео снял очевидец. В администрации Толмачево отрицают, что к ним привезли тела погибших, и говорят, что помещение на видео не находится в аэропорту.
На кадрах видно, что к гробам прикреплены свидетельства о смерти. Журналисты насчитали больше 100 ящиков. Свидетельство о смерти отчетливо можно разобрать на уроженца Хакасии 39-летнего Сергея Юмашева. Он погиб 27 января в районе Бахмута. Одноклассники рассказали, что его тело должны доставить в село Аршаново, где он родился.
Журналисты «Сибирь.Реалии»* смогли разобрать еще одну надпись на ящике: «Герольд Г., Бурятия». Его родные подтвердили, что о смерти Геннадия Герольда им рассказали «представители ЧВК» две недели назад. Его тело должны были привезти в Новосибирск. Герольд отбывал наказание в колонии, но в ноябре перестал выходить на связь с родными. В декабре они узнали, что он ушел в ЧВК.
«27 ноября мы с ним говорили, он уверял, что ни за что не поедет в Украину. 28-го он пропадает, и я узнаю о его «убытии». Конечно, я подозреваю, что его силой увезли на войну», — сообщила его родственница.
*«Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иноагентом».