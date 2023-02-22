В Новосибирске к исправительным работам приговорили Тардасову-Юн

В Новосибирске Октябрьский районный суд приговорил Елену Тардасову-Юн к 11 месяцам исправительных работ по делу о «фейках»‎ об армии (ст.207.3 УК). Ровно столько просило обвинение, передает «ОВД-Инфо»*.

Женщину обвинили в распространении «фейков»‎ из-за сообщения в чате WhatsApp и поста в «ВКонтакте»‎. Она рассказала о тысяче гробов российских военнослужащих, которые привезли в Новосибирск.

Дело возбудили в июне. Сначала Елена была под запретом определенных действий, а с декабря в СИЗО. Сейчас она дома.

*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.