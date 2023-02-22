Генпрокуратура Украины: идентифицирован 91 российский военнослужащий, причастный к преступлениям в Буче

Генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что идентифицирован 91 российский военный, причастный к военным преступлениям в Буче. Всего в Бучанском районе Киева зафиксировали 9000 военных преступлений, погибли 1700 мирных жителей, из них в Буче — около 700.

О ходе расследования Костин рассказал конгрессменам США, которые посетили Киев и Бучу на следующий день после неожиданного визита президента США Джо Байдена. В делегации были Майкл Маккол, Дарелл Иссу, Кит Селф, Джейк Элзи и Макс Миллер. Они посетили места массового захоронения людей и поговорили с жителями, которые пережили оккупацию.

Генпрокурор добавил, что работа по установлению всех причастных к преступлениям против мирного населения продолжается.