Шаману Габышеву продлили срок принудительного лечения

Адвокат шамана Александра Габышева Алексей Прянишников сообщил, что суд в Уссурийске продлил его подзащитному принудительное лечение в больнице спецтипа. Врач указал на «общественную опасность»‎ Габышева.

Следующее освидетельствование пройдет после майских праздников. Юрист считает, что Габышев покинет Уссурийск в июне.

«Поскольку больница в своём заключении вновь указала на общественную опасность Александра, при этом подтвердив отсутствие у него агрессии к окружающим и к себе, я ходатайствовал о проведении судебной психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского в Москве, ответ суда — отказ»‎, — рассказал Прянишников.

«ОВД-Инфо»‎* уточнило, что Габышев находится на принудительном лечении с 2021 года. В конце февраля 2021 против него возбудили дело о применении насилия к представителю власти (ч.2 ст.318 УК). По версии силовиков, шаман ранил росгвардейца холодным оружием, когда Росгвардия и медики приехали забирать его в психдиспансер. Экспертиза не обнаружила признаков вреда, опасного для жизни росгвардейца.

В 2020 году Габышев из Якутии отправился в Москву «изгонять Путина».

*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.