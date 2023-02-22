В российском суде будут рассматривать первое уголовное дело против солдата ВСУ

Южный окружной военный суд будет рассматривать первое в России уголовное дело против военнослужащего ВСУ. Антона Чередника обвиняют в «насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими»‎ (ст.278 и ч.1 ст.356 УК). ТАСС сообщил, что его также обвинили в убийстве и обучении терроризму (ч.2 ст.105 и ст.205.3 УК).

Пока дата первого заседания не назначена, дело только поступило в суд. По версии следствия, в марте прошлого года он убил мирного жителя в Мариуполе из-за неправильного произношения слов на украинском языке.

Также в Южном окружном военном суде будут рассматривать уголовное дело против участника батальона «Айдар»‎ Дениса Мурыги. Его обвиняют в участии в вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам РФ (ч.2 ст.208 УК), и обучении терроризму (ст.205.3 УК).