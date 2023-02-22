Медведев: Россия может защищаться любым, в то числе ядерным,‎ оружием

Дмитрий Медведев высказался в своем Telegram по поводу вчерашних выступлений президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Польше. Он поддержал приостановку действия договора о наступательных вооружениях и посчитал, что Россия может защищаться любым, в то числе ядерным, оружием.

«Всем разумным силам очевидно, что если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта. Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное»‎, — написал Медведев.

Он также предложил понаблюдать за реакцией других ядерных держав на приостановку ДСНВ и добавил, что Путин был прав, когда сказал что «победить Россию на поле боя невозможно»‎.

Выступление Байдена, по мнению Медведева, не заслуживает внимания.

«Кто вообще этот странный дед, вещающий с растерянным видом из Польши? Почему он апеллирует к народу другой страны в период, когда у него полно домашних проблем? С какого перепугу нам прислушиваться к политику из враждебного государства, которое источает ненависть к нашей Родине? Почему граждане России должны верить лидеру США, которые развязали больше всех войн в XX и XXI веках, но упрекают нас в агрессивности?»‎ — высказался экс-президент России.

Он добавил также, что мнение Байдена о необходимости России прекратить бои неверно.

«Если Россия остановит СВО, не добившись победы, — России не будет, её порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму — война закончится»‎, — уверен Медведев.