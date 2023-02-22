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CNN: во время визита Байдена в Киев Россия провела неудачные испытания ракеты «Сармат»‎

22.02.2023

В случае успеха Путин бы объявил об этом во время послания Федеральному собранию

UPD:

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков призвал не доверять информации CNN о неудачном испытании ракеты «Сармат». Он сказал РИА Новости, что «нельзя доверять всему, что появляется в СМИ, тем более если источником выступает CNN»‎. Канал, по его мнению, себя дискредитировал. Подобный «вредоносный вброс»‎ нужен, чтобы проверить реакцию стороны. 

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Об испытаниях ракеты «Сармат»‎ CNN рассказали два источника. По их словам, если бы запуск был успешным, то о нем бы сказал Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. 

Об испытаниях Россия заранее уведомила США. Их в Вашингтоне не рассматривают как эскалацию конфликта или угрозу. 

Первый успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»‎ состоялся в апреле 2022 года. Пуск осуществили из Архангельской области. Она достигла Камчатки — расстояние между двумя точками составляет больше 6 000 километров.



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