WSJ: Си Цзиньпин может посетить Москву в ближайшие месяцы

The Wall Street Journal сообщила, что в Москву в ближайшие месяцы может приехать председатель КНР Си Цзиньпин. Он планирует встретиться с Владимиром Путиным. Вчера в Москве был член компартии Китая руководитель канцелярии по международным делам Ван И.

На фоне очередных российских угроз ядерным оружием, приостановке участия России в договоре по сокращению наступательных вооружений, визита президента США в Киев и Польшу, Китай усиливает свое сотрудничество с Россией.

Вчера с Ван И и Николай Патрушев обсудили «международные и региональные проблемы, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес»‎. Как сообщила пресс-служба Совбеза, отдельное внимание уделили взаимодействию России и КНР в многосторонних форматах.

По мнению источников WSJ, Си Цзиньпин может приехать в Россию в апреле или в начале мая накануне Дня Победы. На встрече могут обсуждать возможные мирные переговоры с Украиной. Вероятно, Си планирует предостеречь Путина от использования ядерного оружия.