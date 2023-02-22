Пригожин назвал «плевком»‎ в сторону ЧВК опровержение Минобороны о поставках боеприпасов

Минобороны опровергло информацию Евгения Пригожина о приказах не поставлять боеприпасы наемникам. В министерстве говорят, что все поставки для «штурмовых отрядов» идут в кратчайшие сроки‎. Пригожин считает заявление «плевком»‎ в сторону ЧВК и попыткой «скрыть преступления»‎.

Минобороны назвало сообщения о нехватке боеприпасов «абсолютно не соответствующими действительности»‎, пишет ТАСС. Продвижение штурмовых групп в районе Бахмута в министерстве оценили за сутки в 2,5 км, что было бы невозможным «без полной огневой поддержки наступления артиллерией, бронетехникой и другими огневыми средствами группировки «Юг»‎.

Все заявки от штурмовых подразделений, по словам ведомства, выполняются в кратчайшие сроки, а скоро начнутся отгрузки по заявке на март. На каком основании вообще Минобороны поставляет боеприпасы ЧВК, в комментарии не уточнили: наемников несколько раз назвали «штурмовыми группами»‎.

Пригожин сказал, что у ЧВК нехватка боеприпасов 80% от требуемых для выполнения боевых задач.

«Поэтому заявление Минобороны является ничем иным, как просто плевком в сторону ЧВК «Вагнера»‎ с попыткой скрыть свои преступления перед теми бойцами, которые сегодня совершают подвиг», — заявил он.