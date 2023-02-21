Байден: преступления российской армии против человечности должны быть наказаны

Президент США Джо Байден выступил в Польше. Он, вслед за вице-президентом Камиллой Харрис, сказал, что преступления российской армии против человечности в Украине должны быть наказаны, но россияне, которые выступают против Путина, не враги США.

Байден начал выступление с того, что только вернулся из Киева.

«Он (Киев) стоит, он сильный, и самое главное — он свободный»‎, — цитирует ВВС Байдена.

Он говорил о том, что Путине не сможет победить в Украине, потому что жестокость не сможет победить свободу.

Говоря о преступлениях российский армии, он упомянул об изнасилованиях, используемых как орудие войны, вывозе детей. Недавно сообщалось, что в стране есть как минимум 43 лагеря, где занимаются политическим перевоспитанием украинцев.

«Никто не должен отворачивать глаза от этого. Это ужасающе, ужасающе»‎, — подчеркнул Байден.

О поддержке Киева президент США сказал, что Запад не устанет помогать Украине. Он также напомнил, что нападение на одну из стран НАТО означает нападение на всех.