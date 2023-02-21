Власти и РСПП согласовали обязательный разовый платеж от бизнеса в бюджет

«Коммерсант»‎ сообщил, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) согласовал с властями разовый обязательный платеж в бюджет от сверхдоходов. Правда пока неясно, как и что именно считать сверхдоходами.

«Мы договорились, что это будет обязательный платеж — квази windfall tax — налог, «навеянный ветром»‎, появление которого связано с уникальным сочетанием благоприятных условий работы компаний и конъюнктуры в ряде секторов, которые дали возможность компаниям в 2022 и 2021 годах получить финансовые результаты более значительные, чем в предшествующие пару лет», — сказал глава РСПП Александр Шохин.

Однако он отметил трудности. Ни бизнес, ни власти не знают, что читать сверхдоходом, который будут учитывать для расчета взноса. Также платеж нужен в этом году. По словам Шохина, он может быть в виде аванса, но тогда компании должны получить дисконт.

Дмитрий Песков на прошлой неделе утверждал, что взнос будет «добровольным»‎: Минфин рассчитывал пополнить российский бюджет на 300 млрд рублей. The Bell* писал, что власти обсуждают также повышение налогов для бизнеса, чтобы компенсировать дефицит бюджета. Власти изменение налогового кодекса отрицали. Однако дефицит бюджета только в январе 2023 года составил 1,5 млрд рублей.

*The Bell Минюст России считает «иноагентом»‎.