США разочарованы решением Путина по ДСНВ

США и НАТО выразили разочарование решением Владимира Путина приостановить действие договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), передает Reuters. Причиной российский президент назвал объявленную Альянсом и Вашингтоном цель на «стратегическое поражение»‎ РФ. Путин также говорил об испытаниях ядерного оружия: Россия проведет их, если первыми проведут США.

Госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что США готовы в любое время обсудить положения ДСНВ, независимо от того, что происходит в мире или американо-российских отношениях.

«Объявление России о том, что она приостанавливает участие в новом СНВ, безответственно и вызывает глубокое сожаление»‎, — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что представления Путина абсурдны: никто не собирается нападать на Россию.

«Есть какой-то абсурд в представлении о том, что Россия подвергалась какой бы то ни было военной угрозе со стороны Украины или кого-либо еще»‎, — сказал Салливан.

Сожаления о решении Путина высказал и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он напомнил, что в последние годы именно Москва нарушила и вышла из главных соглашений в рамках договора. По его словам, «вся архитектура контроля над вооружениями была демонтирована»‎, а мир стал более опасным.

«Можем объяснить»‎ пишет, что так Путин отрезал путь к переговорам с Западом и начал новую гонку ядерных вооружений. Политолог Иван Преображенский считает, что США пытались использовать ДСНВ как путь к диалогу с Россией.

«Похоже, что Путин боится любых переговоров. Видимо, давление в эту сторону в российском правящем классе очень велико», — считает Преображенский.