В МИД России вызвали двух послов: США и Бангладеш

МИД России сообщил о вызове послов США Линн Трейси и Бангладеш Камрула Ахсана.

С диппредставителем Бангладеш обсудили запрет на проход российских судов в порты страны .

«Данный шаг не соответствует характеру традиционно дружественных двусторонних отношений и может негативно сказаться на перспективах нашего сотрудничества в различных областях», — отметили в министерстве.

Линн Трейси выразили протест в связи с расширением вовлеченности США в боевые действия на стороне Украины.

«Накачка ВСУ вооружениями, а также передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта»‎, — сказано в заявлении МИД.

Министерство также считает, что Вашингтон должен способствовать выводу военных и техники из Украины, дать объяснения по поводу взрывов на «Северных потоках»‎.