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#Новости

В МИД России вызвали двух послов: США и Бангладеш

21.02.2023

Соединенным Штатам выразили протест из-за поставок вооружения ВСУ, а с Бангладеш обсудили запрет на заход в порты

МИД России сообщил о вызове послов США Линн Трейси и Бангладеш Камрула Ахсана. 

С диппредставителем Бангладеш обсудили запрет на проход российских судов в порты страны . 

«Данный шаг не соответствует характеру традиционно дружественных двусторонних отношений и может негативно сказаться на перспективах нашего сотрудничества в различных областях», — отметили в министерстве. 

Линн Трейси выразили протест в связи с расширением вовлеченности США в боевые действия на стороне Украины. 

«Накачка ВСУ вооружениями, а также передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта»‎, — сказано в заявлении МИД. 

Министерство также считает, что Вашингтон должен способствовать выводу военных и техники из Украины, дать объяснения по поводу взрывов на «Северных потоках»‎. 



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