В МИД России вызвали двух послов: США и Бангладеш

МИД России сообщил о вызове послов США Линн Трейси и Бангладеш Камрула Ахсана.
С диппредставителем Бангладеш обсудили запрет на проход российских судов в порты страны .
«Данный шаг не соответствует характеру традиционно дружественных двусторонних отношений и может негативно сказаться на перспективах нашего сотрудничества в различных областях», — отметили в министерстве.
Линн Трейси выразили протест в связи с расширением вовлеченности США в боевые действия на стороне Украины.
«Накачка ВСУ вооружениями, а также передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта», — сказано в заявлении МИД.
Министерство также считает, что Вашингтон должен способствовать выводу военных и техники из Украины, дать объяснения по поводу взрывов на «Северных потоках».