Пригожин: Минобороны и Генштаб приказали не давать боеприпасы ЧВК «Вагнер»‎

Глава ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин заявил, что Минобороны и Генштаб отдают приказы не поставлять боеприпасы наемникам. Такое противодействие он приравнял к госизмене.

Проблемы с поставками боеприпасов в ЧВК «Вагнер»‎ начались на прошлой неделе: наемники записывали видеообращение к Минобороны с просьбой поставить снаряды. Пригожин говорил, что все необходимое в стране есть. Сегодня на встрече с наемниками он рассказал, что ЧВК не получает даже саперные лопатки.

«Начальник Генштаба и министр обороны раздают направо и налево команды, в которых говорится, чтобы ЧВК «Вагнер» не только боеприпасов не давать, но и не помогать авиатранспортом. Сейчас поступила информация, что вычеркнули получение саперных лопаток для того, чтобы ребята могли окопаться. Идет прямое противодействие, которое называется не иначе, как попытка уничтожить ЧВК «Вагнер», — сказал Пригожин.

По его словам, каждый день погибает сотня человек.

«У меня нет вариантов, я иду до конца, у меня люди гибнут пачками», — возмущается Пригожин.