Прокуратура запросила композитору Протасову девять лет колонии по делу о «фейках»‎

«Сетевые свободы»‎ сообщили, что гособвинение запросило Прохору Протасову девять лет колонии по делу о «фейках»‎ об армии (ст.207.3 УК). Поводом стали посты об убийствах мирных жителей в Буче. Протасов находится не в России.

Дело рассматривает Первомайский суд Кирова. Помимо срока в девять лет прокурор потребовал на 4 года запретить композитору администрировать сайты. Приговор огласят завтра. Требование опросить в суде сотрудников Минобороны суд не удовлетворил.

Протасов не согласен с обвинением. В своих пояснениях суду он указал, что информацию о действиях российской армии он получил из СМИ, которым доверяет. Более того, эти данные СМИ подтвердили ООН и ОБСЕ.

«Новостям на официальных сайтах президента РФ, министерства обороны РФ, информационного агентства «РИА Новости» я не доверяю, поскольку они противоречат всем выше перечисленным источникам, исходят от заинтересованной стороны конфликта, в связи с чем не могут являться не чем иным, как оружием в информационной войне. Кроме того, я свободно владею двумя языками и могу самостоятельно сделать вывод относительно достоверности того, как государственные СМИ в России переводят высказывания иностранных официальных лиц на русский язык. Очень часто они выдают ложный перевод и фабрикуют факты. Многочисленные независимые источники это подтверждают», — написал Протасов.