ФСИН объяснила условия содержания Навального* «требованиями действующего законодательства»‎

Адвокат Виктор Дроздов передал DW** ответ на обращение, которое подписали адвокаты к Владимиру Путину. Объяснения о том, почему политика постоянно отправляют в ШИЗО и не оказывают медпомощь, дала ФСИН. В ведомстве сказали, что все это — «требования действующего уголовно-исполнительного законодательства», которые предъявляют за нарушения.
Более 100 адвокатов подписали в январе обращение к Путину. Они требовали оказать политику медпомощь в колонии, допустить гражданских врачей, прекратить отправлять его в ШИЗО по надуманным поводам, создавая пыточные условия и ухудшая состояние здоровья.
Виктор Дроздов называл «очень симптоматичным» ответ не от Путина, к которому обращались адвокаты, а от замначальника УФСИН по Владимирской области С.А. Рараева.
«Полагаю, что (если обращение адвокатов к президенту не было доведено до него), «господину Путину» именно сейчас необходимо узнать, что вместо него его обязанность по части 2 статьи 80 («гарант Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина») нынче исполняет некто С.А. Рараев», — указал Дроздов.
ФСИН считает, что «медицинское обеспечение Навального А.А*. организовано в соответствии с требованием приказа Минюста России от 28.12.2-017 № 285 «Об утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы».
*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом».
**DW Минюст России считает «иноагентом».