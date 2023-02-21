Иранский фонд поощрит мужчину, напавшего на писателя Салмана Рушди

Reuters сообщил, что иранский Фонд по осуществлению фетв имама Хомейни заявил, что наградит мужчину, который напал на писателя Салмана Рушди. Ему или его представителям пообещали 1000 квадратных метров сельхозугодий.

На 75-летнего Салмана Рушди напали в августе прошлого года. Он попал в больницу, потерял зрение на один глаз и руку. Полиция задержала шиита Хади Матара из Нью-Джерси. Его обвинили в покушении на убийство второй степени, он не признал вину.

«Мы искренне благодарим за отважный поступок молодого американца, который осчастливил мусульман, ослепив на один глаз Рушди и лишив его одной руки. Рушди теперь не более чем живой мертвец, и в честь этого смелого поступка этому лицу или любому из его законных представителей будет передано в дар около 1000 квадратных метров сельскохозяйственных угодий», — сказал Мохаммад Эсмаил Зарей, секретарь Фонда по осуществлению фетв имама Хомейни.

33 года назад после издания романа «Сатанинские стихи»‎ имам Хомейни призвал мусульман всего мира к убийству Рушди. Некоторые мусульмане сочли отрывки из романа о пророке Мухаммеде кощунственными.