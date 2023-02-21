Против основателя CIT Руслана Левиева* возбудили еще одно уголовное дело о «фейках»‎ об армии

Основатель Conflict Intelligent Team Руслан Левиев* сообщил в Twitter, что на него возбудили еще одно уголовное дело о «фейках»‎ про армию, распространенных по мотивам «политической ненависти»‎ (п.«д»‎ ч.2 ст.207.3 УК).

Поводом стало его выступление в эфире канала «Популярная политика»‎ 9 марта 2022 года. Он говорил о том, что российские военные атаковали гражданскую инфраструктуру и детскую больницу в Мариуполе. Это расходится с официальной версией Минобороны, что российские войска не атакуют мирное население.

Первое дело о «фейках»‎ против Левиева возбудили в мае 2022 года: он обсуждал в видео на YouTube обстрел Запорожской АЭС. Силовики в первом обвинении утверждали, что он создавал фейки «с искусственным созданием доказательств обвинения». Его заочно арестовал Басманный суд.

*Руслана Левиева Минюст России считает «иноагентом».