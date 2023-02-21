Президент Польши планирует обсудить с Байденом поставку истребителей в Украину

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский рассказал, что на встрече с президентом США Джо Байденом будет обсуждаться возможность поставки боевых самолетов в Украину. С главой Польши Анджеем Дудой американский лидер встретится сегодня.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что в своей речи президент США будет говорить об Украине и противостоянии агрессорам для защиты демократии.

«Мы не планировали это выступление как какой-то ответ... Это не конкурс по риторике с кем бы то ни было. Выступление Байдена будет главным образом сосредоточено на конфликте в Украине, но конечно же и на более широком противостоянии между теми агрессорами, которые пытаются разрушить фундаментальные принципы, и теми демократиями, которые мы объединяем, чтобы попытаться их отстоять»‎, — цитирует Салливана «Интерфакс»‎.

По словам Яблоньского, Польша будет продолжать делать все, чтобы Украина получила необходимое вооружение, передает ВВС.

«Мы считаем, что есть страны, которые могут сделать больше. Польша передала уже очень много вооружения. Мы хотим передавать ещё больше, одновременно вооружаясь и укрепляя польскую армию»‎, — сказал Яблоньский.

Ранее сообщалось, что на встрече также будет обсуждаться вопрос об увеличении контингента войск НАТО в Польше. Сейчас в стране около 10 тыс. солдат НАТО.