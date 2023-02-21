Путин: «Чем более дальнобойные системы будут поступать Киеву, тем дальше мы будем отодвигать их от границ»

UPD:

Путин сказал, что если США начнет проводить испытания ядерного оружия, то это начнет делать и Россия. Минобороны и Росатому поручено подготовиться, но президент подчеркнул, что первой Россия испытывать такое вооружение не будет.

Президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом. Будет ли он участвовать, Путин не сказал.



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Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию. Он обвиняет во всем Запад — они развязывают войну. Путин поблагодарил врачей, солдат, военных и всех остальных, кто поддерживает СВО и «защищает страну»‎. Не забыл упомянуть Путин и об однополых браках: их насаждает Запад, который «прости господи, не ведает, что творит»‎.

Донбасс боролся, не сдавался и ждал, что Россия придет на помощь. Мы делали все возможное, чтобы решить проблему мирными средствами, считает Путин. По его словам мы «шаг за шагом аккуратно и последовательно будем решать все задачи»‎. Запад же играл «краплеными картами»‎, когда Россия пыталась искренне помочь Донбассу и решить все миром. Они привыкли, что им все позволено, добавил глава государства. Запад также обманул всех в ООН. Россия отстаивает свою позицию, что не должно быть деления на цивилизованные страны и остальные.

Дважды Путин повторил об «искренней»‎ готовности России к решению вопросов. Предлагали партнерам обсудить идею вместе, но получали лицемерную реакцию: создание ПВО в Европе и Азии, биолаборатории, военный контингент, расширение НАТО.

Упомянул Путин и выход из ДСНВ. В этом он обвинил США и НАТО. Россия направила договор о гарантиях безопасности. Но по всем пунктам получила отказ. Карательная акция на Донбассе, по его словам, готова была к февралю 2022 года, поняли в России еще в декабре 2022 года. Следующим после Донбасса был бы Крым и Севастополь. Мы защищаем свой дом, а Запад ищет безграничной власти, уверен Путин.

Путин использовал слово «война»‎ — Россия, по его словам, останавливает «войну»‎, развязанную Западом. Но с украинским народом «мы не воюем»‎, украинцы оказались в заложниках и вина в жертвах среди мирного населения на украинских властях и Западе.

На Мюнхенской конференции по безопасности звучали постоянные обвинения в адрес России: все это только для того, чтобы все забыли про действия Запада. Цель Запада: насаждение тоталитарных ценностей, отвлечение внимания людей от коррупционных скандалов, межнациональных проблем и противоречий. Сейчас из Украины Запад делает «антироссию»‎. Цель — оторвать исторические территории Украины от нашей страны.

Дальше Путин рассуждает о нацистской Германии, утверждает, что сейчас насаждается фашизм Западом точно так же, как в 30-х годах.

Обозначились и возможные цели СВО: чем более дальнобойные системы будут поступать Киеву, тем дальше мы будет отодвигать их от границ, сказал Путин.

Не забыл Путин упомянуть и об однополых браках. России все равно как кто живет, считает Путин. Но в священных книгах написано, что брак — это союз мужчины и женщины.

Кто предатель, тот совершает террористические преступления, но охотой на ведьм мы не будем заниматься, как в Украине. Главное, считает Путин, что граждане России дали им, предателям, моральную оценку. Абсолютное большинство граждан поддержали СВО: так появился настоящий патриотизм, который неразрывен с историей отечества.

Он обещает восстанавливать все: порты Азовского моря, города, районы и поселки Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Территории и их развитие поддерживают, «как настоящие братья и сестры»,‎ жители других городов России.

Российские войска сражаются за будущее нашей страны. Поэтому нужно создать госфонд для адресной помощи каждому участнику СВО, ветеранам, вдовам и детям. Мобилизованным и военнослужащим он предложил утвердить отпуска по 14 дней, а также запустить программу льготного арендного жилья для работников ОПК.

В программе России по развитию российской армии он подчеркнул, что «жизненно необходимым» становится боевой опыт в СВО. Здесь он добавил, что оснащенность российских ядерных сил составляет 91%.

Дальше он посвятил некоторое время экономике: в стране минимальный уровень безработицы, санкции не помешают стране. Уехавших за границу бизнесменов он призвал вернуться в Россию и перестать терпеть лишения от «волчьих повадок Запада».