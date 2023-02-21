В Израиле утвердили судебную реформу, против которой прошли массовые протесты

Кнессет Израиля одобрил в первом чтении закон о судебной реформе, передает Jerusalem Post. Противники реформы пытались прорваться на заседание во время обсуждения закона и обещают, что в ближайшие дни протесты усилятся по всей стране.

Обсуждение длилось несколько часов. За реформу проголосовали 63 депутата из 120, еще 47 выступили против.

Один из депутатов Кнессета Еш Атид Бен Барак сказал в своем выступлении, что «нацисты пришли к власти демократическим путем и в Германии»‎, за что его осудил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, «оппозиция сошла с рельсов»‎.

Пока шло обсуждение реформы, возле здания Кнессета собралось около 60 тыс. протестующих. Они обещают, что продолжат и увеличат протестное движение.

Реформа вызвала споры в Израиле из-за того, что правительство получило больше полномочий по отбору судей и отмене законов. Полномочия Верховного суда, напротив, уменьшились. После принятия реформы депутат Бени Ганц написал: «Черный вечер для демократии»‎.

Изменения в судебной власти предложило новое правительство Биньямина Нетаньяху, которое называют самым правым в истории страны. Их обвиняют в том, что они ведут страну к дипломатической изоляции.