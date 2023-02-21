«Досье»‎*: Кремль планирует интегрировать Беларусь в Россию к 2030 году

Журналистам нескольких иностранных СМИ и центру «Досье»‎* стала доступна стратегия по интеграции Беларуси в Россию к 2030 году. Документ разработали совместно СВР, ФСБ, ГРУ и Генштаб России. «Интеграция»‎ подразумевает не только использование территории Беларуси для российских военных, но и прекращение использования белорусского языка, выдачу российских паспортов беларусам, интеграцию законодательства и управление внешней политикой в интересах Кремля.

Власти Беларуси с начала СВО позволяют использовать свою территорию для наступления российских войск на Украину. Несмотря на то, что эксперты не считают возможным участие белорусских военных в боях в ближайшее время, сотрудничество Александра Лукашенко и Владимира Путина углубляется. А согласно стратегии к 2030 году Беларусь должна полностью утратить суверенитет и перейти в полное подчинение России.

Стратегию разработали в 2021 году, в то же время когда создавались планы «взять Киев за три дня»‎. Успех в Украине должен был обеспечить поглощение Беларуси.

Проект «Союзного государства»‎ действует еще со времен Бориса Ельцина. Но только в 2019 году к нему вернулись вплотную: были согласованы 28 совместных программ, большая часть из которых касалась экономики. С выполнением этих планов возникли проблемы из-за внутриполитической ситуации в России и Беларуси. Но после протестов 2020 года своей властью Лукашенко стал обязан только российскому ФСБ, которая подавляла протесты. Работа над договором усилилась.

В «Союзном государстве»‎ планировались «равные права»‎ для бизнеса и граждан двух стран. Однако Лукашенко не раз намекал, что «равноправия»‎ нет. В документе, как оказалось, прописано доминирование русского языка над белорусским, подстраивание белорусского законодательства под российское, подчинение общественно-политической, торговой, научной и культурной жизнь Беларуси.

Отдельные задачи — по наращиванию военного контингента России в Беларуси, ограничение влияния «националистических и прозападных» сил, завершение реформы белорусской Конституции с учетом интересов РФ, закрепление пророссийских настроений в военных и политических элитах и среди населения.

В Беларуси планировали увеличить выдачу российских паспортов. Это позволяет потом «защитить интересы наших граждан»‎.

Задачи разбиты на 2022, 2025 и 2030 годы. Планы по захвату Беларуси Кремль планирует осуществить как раз через договор о «Союзном государстве»‎.

*Центр «Досье»‎ российские власти считают «нежелательным»‎.