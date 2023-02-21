В Белгородской области вынесли первый приговор за подготовку к диверсии на железной дороге

Белгородский областной суд приговорил двух мужчин — Зеленина и Турьянского — к 3,5 годам колонии строгого режима за подготовку к диверсии на железной дороге (ч.1 ст.281 УК). Они планировали организовать сход вагонов с рельсов на путях, где следуют военные эшелоны, пишет ТАСС.

Это был первый приговор по статье «диверсия»‎ после начала боев в Украине. В ФСБ уточнили, что их действия «в интересах националистических подразделений» должны были привести также к повреждению военной техники и жертвам среди военнослужащих. Они собирались повредить пути на участке железной дороги у поселка Томаровка Яковлевского района. Также, по версии ФСБ, они отправляли на украинский сайт «Миротворец»‎ информацию о российских военных.

После начала боев в Украине наказание по статье «диверсия»‎ ужесточили до пожизненного. Зеленина и Турьянского задержали в марте 2022 года.