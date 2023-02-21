Оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов выложил новое видео

Тумсо Абдурахманов записал новое видео «Возвращение» на своем YouTube-канале. Он пообещал, что возобновит деятельность. Больше двух месяцев назад появилась информация, что его могли убить в Швеции, однако немецкая полиция позже говорила, что блогер жив.

В видео он рассказал о смерти бывшего вице-премьера Чечни Абдула-Керима Эдилова, который занимался воспитанием сыновей Кадырова. После его гибели воспитанники не посвятили ему ни строчки, а совместные фото в соцсетях удалили.

«Когда я перестал выкладывать свои ролики, в кадыровском окружении почему-то решили, что я мертв, что меня убили. И Абдул-Керим на радостях выложил мою фотографию и подписал словами «утилизирован»‎. Представляете, какая ирония судьбы. Сейчас сам Абдул-Керим оказался «утилизирован»‎, — рассказывает Тумсо.

Он также обратился к скептикам.

«Через две недели будет четыре года как Магомед Даудов объявил мне кровную месть были попытки убить меня. Прислали человека с молотком. Потом пытались убить брата младшего, но убийцу также передали полиции. Имея очень влиятельных врагов, которые обладают всеми ресурсами для воплощения своих угроз простой человек может как минимум четыре года оставаться живым. Хороший аргеумент для скептиков»‎, — рассуждает Абдурахманов.

Где он находился больше двух месяцев и почему исчез, блогер не объяснил.