Главное в политике 20 февраля

Джо Байден прибыл в Киев на несколько часов. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской. Он сообщил, что завтра объявит о новом пакете поддержки Киева на 500 млн долларов, а США и союзники продолжат поддерживать страну. Завтра он будет с рабочим визитом в Польше.

Пропагандисты подхватили новость AP о том, что Москву предупредили о визите Байдена в Киев. Сергей Марков попытался объяснить, что это говорит о доверии Байдена Путину. При этом в Киеве сегодня звучала воздушная тревога — ее украинские власти, по мнению Маркова, включили специально. А визит нужен президенту США для избрания на второй срок, добавил он.

Другие эксперты не были так оптимистичны. Они считают, что Кремлю нечем ответить, а послание Владимира Путина Федеральному собранию, которое должно состояться завтра, придется корректировать: «ястребиным»‎ оно больше не получится. Кроме того, визит президента США в практически прифронтовой город говорит об усилении конфронтации с США. Подробнее: в материале The New Times «Теперь Кремль выглядит идиотом в глазах своих собственных сторонников»‎.

На фронте

Создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин пожаловался на то, что его наемникам не хватает боеприпасов. Их не дает Минобороны из-за того, что «все кивают куда-то наверх» и ему предлагают извиниться. Он не знает, за что извиняться, но точно знает, что на складах боеприпасы есть.

Видеообращение от артиллеристов ЧВК было опубликовано 16 февраля. Наемники просили «коллег»‎ из Минобороны помочь боеприпасами. Пригожин тогда рассказывал, что некоторое количество снарядов безвозмездно дал соратник Кадырова.

В Херсонской области погибли три человека, еще восемь получили ранения после российской атаки. Среди пострадавших трое детей.

Сразу несколько населенных пунктов Белгородской и Курской области были под обстрелами. В Белгородской области погибла сотрудница птицефабрики в Новой Таволжанке. Еще один мужчина ранен.

«Энергоатом»‎ сообщил, что на Запорожской АЭС разместили около 600 мобилизованных. Они обустроились непосредственно возле энергоблоков. На подъездах к станции теперь блокпосты.

В Курской области шестеро срочников погибли из-за пожара в блиндаже. Они могли топить печь и неосторожно добавить туда бензин. Минобороны обвинило в произошедшем солдат, которые нарушили технику безопасности.

Алексей Навальный* опубликовал 15 тезисов россиянина, который желает блага своей стране. Он говорит о незыблемости границ Украины, возврате Крыма Киеву, выплате компенсаций на восстановления городов Украины, помощь в расследовании военных преступлений российской армии.

Сегодня же стало известно о том, что документальный фильм «Навальный»‎* получил премию BAFTA.

В Томске полиция начала выдавать предостережения о недопустимости несогласованных акций. Правозащитница Александра Исаенко рассказала «7х7», что силовики пришли как минимум к десяти ее подзащитным, которые участвовали в антивоенных акциях в 2022 году.

Осужденного на семь лет за «фейки»‎ об армии Алексея Горинова посчитали в колонии «склонным к побегу»‎. Его местонахождение проверяют каждые два часа, в том числе ночью.

Экс-координатора уфимского штаба Навального* Лилию Чанышеву этапировали из московского СИЗО-6 в СИЗО-1 Уфы, пишет «ОВД-Инфо»‎**. Через день должно состояться заседание по ее жалобе на продление содержания под стражей: ее оставили в СИЗО до 3 апреля.

Андрей Пивоваров находится в ИК-7 Сегежа в Карелии. Его этапировали более месяца назад, и о его местонахождении ничего не было известно ни адвокатам, ни родным.

Глава СК Александр Бастрыкин рассказал, что в России возбудили 152 уголовных дела о «дискредитации армии»‎, вынесено 16 приговоров. На административные штрафы россияне собрали больше 32,4 млн рублей за год.

Против военного медика Дениса Васильева возбудили уголовное дело о «невыполнении приказа в период мобилизации»‎. Он служил в одной из воинских частей Северного флота, но должен был уволиться осенью. Началась мобилизация. В Украину он не поехал по личным причинам, что и стало поводом для преследования.

Дело против Михаила Кавуна о финансировании «Правого сектора»‎*** прекратили за истечением срока давности. Кавун уехал из России в Казахстан.

В России

Журналисты центра «Досье»‎**** деанонимизировали наемников ЧВК «Вагнер»‎, участвовавших в казни сирийца Эль-Исмаила в 2017 году. Тогда они записали жестокую расправу на видео, где впервые фигурировала «кувалда Вагнера»‎. Установить имена удалось с помощью утечки документов из компаний Евгения Пригожина. При этом внутренняя служба безопасности ЧВК проводила расследование не из-за убийства, а изучала обстоятельства того, как видео попало в сеть. Саму запись делали по приказу командования, но несколько наемников — по личной инициативе. Наказание понес только один из девяти наемников.

На следующий день после послания Федеральному собранию Владимир Путин должен выступить в «Лужниках»‎ на митинге-концерте к годовщине боев в Украине 22 февраля. Просто так на концерт не попасть, зато на встречу собирают НОДовцев и бюджетников. Националистам готовы предоставить билеты по спискам.

В Новосибирске депутаты заксобрания поддержали отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Теперь осталось внести изменения в городской устав: нужно набрать 2/3 голосов «за»‎. Прямые выборы мэра в областных центрах остались только в Анадыре, Абакане, Хабаровске, Улан-Удэ, Якутске.

В мире

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал власти Молдовы осторожнее высказываться о российском контингенте в Приднестровье, а «глава МИД»‎ региона назвал идею о выводе российских сил «контрпродуктивной»‎.

В ЕК не стали комментировать расследование журналиста Сеймура Херша о диверсии на «Северных потоках»‎. Его данные назвали спекуляцией.

Северная Корея запустила в понедельник две баллистические ракеты у своего восточного побережья. Так КНДР «ответила»‎ на совместные учения США, Южной Кореи и Японии. МИД Северной Кореи заявлял, что США планируют превратить Корейский полуостров в военный полигон. Япония созвала экстренное заседание Совбеза ООН.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎. Штабы Навального признаны «экстремистскими организациями».

**«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.

***«Правый сектор»‎ в России признан «экстремистской организацией»‎ и запрещен.

****«Досье»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.