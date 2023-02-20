Главное в политике 20 февраля

Джо Байден прибыл в Киев на несколько часов. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской. Он сообщил, что завтра объявит о новом пакете поддержки Киева на 500 млн долларов, а США и союзники продолжат поддерживать страну. Завтра он будет с рабочим визитом в Польше.
Пропагандисты подхватили новость AP о том, что Москву предупредили о визите Байдена в Киев. Сергей Марков попытался объяснить, что это говорит о доверии Байдена Путину. При этом в Киеве сегодня звучала воздушная тревога — ее украинские власти, по мнению Маркова, включили специально. А визит нужен президенту США для избрания на второй срок, добавил он.
Другие эксперты не были так оптимистичны. Они считают, что Кремлю нечем ответить, а послание Владимира Путина Федеральному собранию, которое должно состояться завтра, придется корректировать: «ястребиным» оно больше не получится. Кроме того, визит президента США в практически прифронтовой город говорит об усилении конфронтации с США. Подробнее: в материале The New Times «Теперь Кремль выглядит идиотом в глазах своих собственных сторонников».
На фронте
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Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пожаловался на то, что его наемникам не хватает боеприпасов. Их не дает Минобороны из-за того, что «все кивают куда-то наверх» и ему предлагают извиниться. Он не знает, за что извиняться, но точно знает, что на складах боеприпасы есть.
Видеообращение от артиллеристов ЧВК было опубликовано 16 февраля. Наемники просили «коллег» из Минобороны помочь боеприпасами. Пригожин тогда рассказывал, что некоторое количество снарядов безвозмездно дал соратник Кадырова.
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В Херсонской области погибли три человека, еще восемь получили ранения после российской атаки. Среди пострадавших трое детей.
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Сразу несколько населенных пунктов Белгородской и Курской области были под обстрелами. В Белгородской области погибла сотрудница птицефабрики в Новой Таволжанке. Еще один мужчина ранен.
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«Энергоатом» сообщил, что на Запорожской АЭС разместили около 600 мобилизованных. Они обустроились непосредственно возле энергоблоков. На подъездах к станции теперь блокпосты.
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В Курской области шестеро срочников погибли из-за пожара в блиндаже. Они могли топить печь и неосторожно добавить туда бензин. Минобороны обвинило в произошедшем солдат, которые нарушили технику безопасности.
Репрессии
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Алексей Навальный* опубликовал 15 тезисов россиянина, который желает блага своей стране. Он говорит о незыблемости границ Украины, возврате Крыма Киеву, выплате компенсаций на восстановления городов Украины, помощь в расследовании военных преступлений российской армии.
Сегодня же стало известно о том, что документальный фильм «Навальный»* получил премию BAFTA.
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В Томске полиция начала выдавать предостережения о недопустимости несогласованных акций. Правозащитница Александра Исаенко рассказала «7х7», что силовики пришли как минимум к десяти ее подзащитным, которые участвовали в антивоенных акциях в 2022 году.
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Осужденного на семь лет за «фейки» об армии Алексея Горинова посчитали в колонии «склонным к побегу». Его местонахождение проверяют каждые два часа, в том числе ночью.
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Экс-координатора уфимского штаба Навального* Лилию Чанышеву этапировали из московского СИЗО-6 в СИЗО-1 Уфы, пишет «ОВД-Инфо»**. Через день должно состояться заседание по ее жалобе на продление содержания под стражей: ее оставили в СИЗО до 3 апреля.
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Андрей Пивоваров находится в ИК-7 Сегежа в Карелии. Его этапировали более месяца назад, и о его местонахождении ничего не было известно ни адвокатам, ни родным.
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Глава СК Александр Бастрыкин рассказал, что в России возбудили 152 уголовных дела о «дискредитации армии», вынесено 16 приговоров. На административные штрафы россияне собрали больше 32,4 млн рублей за год.
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Против военного медика Дениса Васильева возбудили уголовное дело о «невыполнении приказа в период мобилизации». Он служил в одной из воинских частей Северного флота, но должен был уволиться осенью. Началась мобилизация. В Украину он не поехал по личным причинам, что и стало поводом для преследования.
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Дело против Михаила Кавуна о финансировании «Правого сектора»*** прекратили за истечением срока давности. Кавун уехал из России в Казахстан.
В России
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Журналисты центра «Досье»**** деанонимизировали наемников ЧВК «Вагнер», участвовавших в казни сирийца Эль-Исмаила в 2017 году. Тогда они записали жестокую расправу на видео, где впервые фигурировала «кувалда Вагнера». Установить имена удалось с помощью утечки документов из компаний Евгения Пригожина. При этом внутренняя служба безопасности ЧВК проводила расследование не из-за убийства, а изучала обстоятельства того, как видео попало в сеть. Саму запись делали по приказу командования, но несколько наемников — по личной инициативе. Наказание понес только один из девяти наемников.
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На следующий день после послания Федеральному собранию Владимир Путин должен выступить в «Лужниках» на митинге-концерте к годовщине боев в Украине 22 февраля. Просто так на концерт не попасть, зато на встречу собирают НОДовцев и бюджетников. Националистам готовы предоставить билеты по спискам.
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В Новосибирске депутаты заксобрания поддержали отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Теперь осталось внести изменения в городской устав: нужно набрать 2/3 голосов «за». Прямые выборы мэра в областных центрах остались только в Анадыре, Абакане, Хабаровске, Улан-Удэ, Якутске.
В мире
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал власти Молдовы осторожнее высказываться о российском контингенте в Приднестровье, а «глава МИД» региона назвал идею о выводе российских сил «контрпродуктивной».
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В ЕК не стали комментировать расследование журналиста Сеймура Херша о диверсии на «Северных потоках». Его данные назвали спекуляцией.
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Северная Корея запустила в понедельник две баллистические ракеты у своего восточного побережья. Так КНДР «ответила» на совместные учения США, Южной Кореи и Японии. МИД Северной Кореи заявлял, что США планируют превратить Корейский полуостров в военный полигон. Япония созвала экстренное заседание Совбеза ООН.
*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом». Штабы Навального признаны «экстремистскими организациями».
**«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иноагентом».
***«Правый сектор» в России признан «экстремистской организацией» и запрещен.
****«Досье» российские власти считают «нежелательной организацией».