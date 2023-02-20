На концерт с Путиным свозят НОД и бюджетников

На следующий день после послания Федеральному Собранию Владимир Путин должен выступить в «Лужниках»‎ на митинге-концерте к годовщине начала боев в Украине 22 февраля. Просто так на концерт не попасть, зато на встречу собирают НОДовцев и бюджетников.

«Сирена»‎ обратила внимание на призыв координатор штаба НОД в Набережных Челнах Максима Нургалеева. Для сторонников националистического движения, по его словам, организуют автобус из Казани, а из других регионов, поближе к Москве, членов призывают обратиться к местным координаторам. Он добавил, что им дают билеты по заявке, главное заранее сказать о намерении участвовать.

«Всех приглашаем приехать, поддержать, поучаствовать… Это очень важно, сегодня ваша поддержка как никогда нужна тем реформам, которые будут обозначены на послании, которые предлагает Владимир Путин и Национально-освободительное движение», — заявил Нургалеев.

При этом журналисты выяснили, что просто так попасть на концерт не получится. Зрители должны передать свои персональные данные организаторам. Они собирают ФИО, номер телефона, дату рождения и название организации. Афиш с данными о концерте в публичном доступе нет, как и возможности купить билет.

Массовке предлагают по 500 рублей за участие. Бюджетников и группы волонтеров собирают в «добровольно-принудительном»‎ порядке. SOTA опубликовала сообщение в одной из студенческих групп: учащихся зовут на митинг с родственниками. Взамен им обещают еду и возможность прогулять лекции.